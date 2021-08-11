В топе самых производительных Android-смартфонов обновился лидер

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Сегодня в 10:18
В топе самых производительных Android-смартфонов обновился лидерОт iQOO 7 до Galaxy S21 Ultra
Специалисты бенчмарка AnTuTu поделились свежим рейтингом самых производительных смартфонов на базе Android.
Так, лидером июльского топа оказался смартфон iQOO 7. Отметим, что устройство работает на базе флагманской операционной системы Qualcomm Snapdragon 888 и в тесте на производительность удостоился 820 936 баллов. В целом, все смартфоны данного рейтинга работают под управлением Snapdragon 888. На второй строчке оказался Realme GT, который набрал порядка 816 887 баллов. Замыкает тройку лидеров Asus ROG Phone 5, набравший 807 388 баллов.
Также в списке оказались OnePlus 9 Pro — 798 549 баллов, Xiaomi Mi 11 Ultra — 792 702 баллов, Xiaomi Mi 11 — 786 183, Sony Xperia 1 III 5G — 785 047, Xiaomi Mi 11i —785 047, Redmi K40 Pro 777 314, и Galaxy S21 Ultra 5G с 772 170 баллами.