В топе самых производительных Android-смартфонов обновился лидер

Так, лидером июльского топа оказался смартфон iQOO 7. Отметим, что устройство работает на базе флагманской операционной системы Qualcomm Snapdragon 888 и в тесте на производительность удостоился 820 936 баллов. В целом, все смартфоны данного рейтинга работают под управлением Snapdragon 888. На второй строчке оказался Realme GT, который набрал порядка 816 887 баллов. Замыкает тройку лидеров Asus ROG Phone 5, набравший 807 388 баллов.