В Третьяковской галерее показали редкие старинные фото и снимки победителей фотоконкурса Huawei XMAGE

Опубликовано 20 ноября 2025, 14:301 мин.
В Третьяковской галерее показали редкие старинные фото и снимки победителей фотоконкурса Huawei XMAGEРоссия и не только через объективы фотографов
В Москве открылась выставка «Фото[графическое] путешествие», организованная Государственной Третьяковской галереей. Экспозиция сочетает более 70 исторических работ и фотографий современных авторов. Все они рассказывают о туристических местах прошлых лет.
© Государственная Третьяковская галерея
Посетители смогут увидеть рисунки и гравюры русских художников Бориса Григорьева, Алексея Кравченко, Александра Куприна, Михаила Ларионова, Лазаря Лисицкого, Роберта Фалька, Николая Ульянова и других.
Помимо исторических материалов на выставке представлены также фотографии участников конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE. Часть работ победителей (среди которых есть и россиийские) выглядит следующим образом:
Устройства на которые были сделаны работы победителей:
-
HUAWEI Pura 70 Ultra
-
HUAWEI Pura 70 Pro
-
HUAWEIP40 Pro
-
HUAWEI P60 Pro
-
HUAWEI P40 Pro
-
HUAWEIMate 20 Pro
-
HUAWEI nova 5T
-
HUAWEI Pura 80 Ultra
-
HUAWEI Mate 10 Pro
-
HUAWEI Mate 70 Pro+
-
HUAWEIP40 Pro+
-
HUAWEI Mate 20 Pro
-
HUAWEI nova 5T
-
HUAWEI P50 Pro
Источник:Государственная Третьяковская галерея
Автор:Булат Кармак
