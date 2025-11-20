В Третьяковской галерее показали редкие старинные фото и снимки победителей фотоконкурса Huawei XMAGE

Россия и не только через объективы фотографов

В Москве открылась выставка «Фото[графическое] путешествие», организованная Государственной Третьяковской галереей. Экспозиция сочетает более 70 исторических работ и фотографий современных авторов. Все они рассказывают о туристических местах прошлых лет.