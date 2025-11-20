Телефоны
Опубликовано 20 ноября 2025, 14:30
1 мин.

В Третьяковской галерее показали редкие старинные фото и снимки победителей фотоконкурса Huawei XMAGE

Россия и не только через объективы фотографов
В Москве открылась выставка «Фото[графическое] путешествие», организованная Государственной Третьяковской галереей. Экспозиция сочетает более 70 исторических работ и фотографий современных авторов. Все они рассказывают о туристических местах прошлых лет.
В Третьяковской галерее показали редкие старинные фото и снимки победителей фотоконкурса Huawei XMAGE

© Государственная Третьяковская галерея

Посетители смогут увидеть рисунки и гравюры русских художников Бориса Григорьева, Алексея Кравченко, Александра Куприна, Михаила Ларионова, Лазаря Лисицкого, Роберта Фалька, Николая Ульянова и других.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Государственная Третьяковская галерея

Помимо исторических материалов на выставке представлены также фотографии участников конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE. Часть работ победителей (среди которых есть и россиийские) выглядит следующим образом:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© 雪源 Origin of Skiing-©AC陈冠宏-中国-HUAWEI MATE 70 Pro+

Устройства на которые были сделаны работы победителей:

  • HUAWEI Pura 70 Ultra

  • HUAWEI Pura 70 Pro

  • HUAWEIP40 Pro

  • HUAWEI P60 Pro

  • HUAWEI P40 Pro

  • HUAWEIMate 20 Pro

  • HUAWEI nova 5T

  • HUAWEI Pura 80 Ultra

  • HUAWEI Mate 10 Pro

  • HUAWEI Mate 70 Pro+

  • HUAWEIP40 Pro+

  • HUAWEI Mate 20 Pro

  • HUAWEI nova 5T

  • HUAWEI P50 Pro

Источник:Государственная Третьяковская галерея
Автор:Булат Кармак
Теги:
#фотографии
,
#искусство
,
#Huawei
,
#Россия