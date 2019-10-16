В "убийце Xiaomi" Realme X2 Pro нашли скрытое слабое место

Если не драматизировать, то смартфон просто не очень хорошо снимает при недостатке освещения. И речь даже не о том, что Realme X2 Pro не дотягивает до Pixel 4 или iPhone 11 Pro — все куда приземленнее. Смартфон вряд ли может посоревноваться в ночной фотографии даже с более дешевыми девайсами в лице того же Redmi Note 7. С другой стороны, флагман Realme еще даже не поступил в продажу, так что вполне вероятно, что качество фото подтянут вместе с выходом обновлений.