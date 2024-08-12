В удешевленном iPhone SE 4 появится поддержка ИИ Apple Intelligence и OLED-экран

Опубликовано 12 августа 2024, 07:49
1 мин.
В удешевленном iPhone SE 4 появится поддержка ИИ Apple Intelligence и OLED-экранНеожиданный ход со стороны компании
Четвертое поколение iPhone SE, которое должно выйти в начале 2025 года, станет значительным обновлением для бюджетной линейки смартфонов Apple.
По информации, опубликованной Bloomberg, новинка будет оснащена OLED-дисплеем, что станет огромным шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями, которые использовали IPS-экраны.
Кроме того, новый iPhone SE будет поддерживать Apple Intelligence — фирменную систему искусственного интеллекта компании.
Ожидается, что этот смартфон будет предлагаться по цене менее $500, что сделает его доступным вариантом для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами технологий ИИ от Apple.
Корпус iPhone SE 4 будет напоминать дизайн iPhone 14, но с возможными элементами от будущего iPhone 16. Помимо этого, новинка получит поддержку Face ID и будет оснащена одной основной камерой.