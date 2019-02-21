В упрощённом недофлагмане Huawei P30 Lite тоже будет тройная камера

На рендерах можно увидеть основные особенности дизайна, в том числе тонкие рамки и каплевидный вырез экрана и тройную основную камеру, похожую на ту, что ожидается в стандартной модели Huawei P30, но отличающуюся размещением вспышки. В отличие от флагманских Huawei P30 и P30 Pro, в упрощённой модели сканер отпечатков пальцев не интегрирован в дисплей, а вынесен на заднюю панель.

Как ожидается, Huawei P30 Lite базируется на на процессоре Kirin 710. Официальный дебют может состояться вместе с Huawei P30 и P30 Pro на мероприятии, которое пройдёт в Париже 26 марта 2019 года.