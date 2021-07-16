В WhatsApp добавят функцию, которую пользователи ждали годами

Нововведение доступно в бета-версии WhatsApp для iOS и Android. Сообщается, что функция позволяет пользователям заходить в свой аккаунт на четырёх устройствах одновременно. В то же время, подключить к учетной записи можно лишь один телефон. Кроме того, если не использовать телефон более двух недель, гаджеты, которые с ним связаны, будут отключены.

Чтобы воспользоваться новым функционалом необходимо перейти в меню «Другие опции»/«Настройки», нажать на «Связанные устройства» и выбрать пункт «Бета-версия для нескольких устройств». Отметим, что эта опция появилась лишь в самой последней бета-версии WhatsApp и WhatsApp Business для Android и iOS. Причем работает она лишь в ограниченном количестве стран.