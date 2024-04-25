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Телефоны
Опубликовано 25 апреля 2024, 08:17
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В WhatsApp появилась разблокировка по лицу для смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro

Владельцы новых Pixel могут воззрадоваться
Функция «Блокировка приложения» в WhatsApp теперь поддерживает разблокировку по лицу.
В WhatsApp появилась разблокировка по лицу для смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro
© Ferra

Раньше владельцы Pixel 8 и 8 Pro могли использовать для это только отпечаток пальца или PIN-код.

Теперь же мессенджер позволяет получить доступ к своим перепискам по лицу. При запуске приложения в нижней части экрана появляется системный интерфейс распознавания лица, а вокруг фронтальной камеры отображается кольцо.

В WhatsApp появилась разблокировка по лицу для смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro
© Ferra

Если ваше лицо не распознано, через несколько секунд появится запрос на отпечаток пальца. С этим обновлением экран «WhatsApp заблокирован» также претерпел визуальные изменения.

Разблокировка по лицу на Pixel 8 соответствует наивысшему стандарту биометрической защиты Android (Класс 3). Google отмечает, что это стало возможным благодаря чипу Tensor G3 и продвинутым алгоритмам машинного обучения.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#WhatsApp
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#Pixel 8 Pro
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#Google