В WhatsApp появилась разблокировка по лицу для смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro

Раньше владельцы Pixel 8 и 8 Pro могли использовать для это только отпечаток пальца или PIN-код.

Теперь же мессенджер позволяет получить доступ к своим перепискам по лицу. При запуске приложения в нижней части экрана появляется системный интерфейс распознавания лица, а вокруг фронтальной камеры отображается кольцо.