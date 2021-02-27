В Xiaomi назвали одну из главных проблем выдвижной камеры в смартфоне

Так, представитель Xiaomi рассказал, что одной из главных проблем такой камеры являются инженерные сложности при ее реализации. Он признался, что в K30 Pro добавили выдвижную камеру, чтобы максимально увеличить эффективную площадь экрана.

В то же время, из-за установки механизма слайдера, ответственного за движение модуля камеры, приходится жертвовать полезным пространством внутри смартфона. Поэтому в компании решили поставить в приоритет выпуск смартфона с минимальным диаметром отверстия под селфи-камеру.