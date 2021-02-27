Телефоны
Сегодня в 09:41
В Xiaomi назвали одну из главных проблем выдвижной камеры в смартфоне
И рассказали, почему в Xiaomi Redmi K40 селфи-камеру встроили в экран
Президент Xiaomi Group China и по совместительству генеральный директор Redmi Лу Вэйбинг (Lu Weibong) назвал одну из ключевых проблем выдвижной камеры. Напомним, что в недавнем смартфоне компании - Xiaomi Redmi K40, было принято решение избавиться от выдвижной камеры в пользу врезанной в экран.
Так, представитель Xiaomi рассказал, что одной из главных проблем такой камеры являются инженерные сложности при ее реализации. Он признался, что в K30 Pro добавили выдвижную камеру, чтобы максимально увеличить эффективную площадь экрана.
В то же время, из-за установки механизма слайдера, ответственного за движение модуля камеры, приходится жертвовать полезным пространством внутри смартфона. Поэтому в компании решили поставить в приоритет выпуск смартфона с минимальным диаметром отверстия под селфи-камеру.