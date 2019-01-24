В Xiaomi рассказали, почему никто до сих пор не выпустил серийный складной смартфон

Компания Xiaomi не сможет быстро выпустить складной смартфон с гибким дисплеем, показанный публике на видео, буквально, вчера. О проблемах с данным продуктом рассказал глава по разработке продуктов Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) через свой аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter.

По словам Ван Тен Томаса, сгиб экрана вовне намного сложнее, чем внутрь, а двойной сгиб сложен вдвойне. Разработчики должны убедиться, что смартфон работает корректно, независимо, от того, сложен он или развёрнут. Топ-менеджер отметил, что показанный прототип очень «крутой», но у разработчиков всё ещё есть много проблем, которые им предстоит преодолеть.

Напомним, в отличие от модели Samsung, смартфон Xiaomi складывается не пополам, а втрое. Это первый в мире подобный смартфон. Компания сейчас выбирает, как назвать смартфон — Mi Mix Flex или Mi Dual Flex.

Тем не менее, несмотря на все сложности, первую живую демонстрацию складного смартфона Xiaomi можно ожидать на пресс-конференции 24 февраля, к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.