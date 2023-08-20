В Xiaomi Redmi K60 Ultra с 24 ГБ оперативки пользователям доступно лишь 20 ГБ

Несмотря на то что в топовой конфигурации этой модели заявлено 24 ГБ оперативной памяти, реальный доступный объём для пользователей составляет всего 20,6 ГБ.

Эксперимент показал, что при запуске 20 приложений, которые продолжают работать в фоновом режиме, объём свободной оперативки находится на уровне 15,3 ГБ. При этом все эти приложения функционировали в фоне в течение 14 часов.

Digital Chat Station отметил, что это всё ещё впечатляющий результат. Однако он также добавил, что для большинства пользователей версии смартфона с 16 ГБ оперативной памяти будет вполне достаточно.