В Xiaomi Redmi Note 10 Pro добавили виртуальную память

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Сегодня в 11:29
В Xiaomi Redmi Note 10 Pro добавили виртуальную памятьНа 2 ГБ
Стало известно, что китайская компания Xiaomi решила обновить функционал Redmi Note 10 Pro — теперь владельцы этой модели могут создавать файл подкачки на 2 ГБ.
Благодаря появлению в смартфоне виртуальной памяти пользователи могут иметь в запущенном виде больше приложений одновременно. Для этого следует установить обновление, после чего система предусмотрит 2 ГБ памяти на внутреннем накопителе смартфона. Кроме того, при желании ее можно будет объединить с оперативной памяти во время работы.
На данный момент обновление с соответствующей функцией доступно для скачивания только для владельцев китайской версии Redmi Note 10 Pro 5G. Ожидается, что в скором времени его смогут скачать и пользователи глобальной модификации аппарата.