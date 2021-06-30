В Xiaomi Redmi Note 10 Pro добавили виртуальную память

Благодаря появлению в смартфоне виртуальной памяти пользователи могут иметь в запущенном виде больше приложений одновременно. Для этого следует установить обновление, после чего система предусмотрит 2 ГБ памяти на внутреннем накопителе смартфона. Кроме того, при желании ее можно будет объединить с оперативной памяти во время работы.

На данный момент обновление с соответствующей функцией доступно для скачивания только для владельцев китайской версии Redmi Note 10 Pro 5G. Ожидается, что в скором времени его смогут скачать и пользователи глобальной модификации аппарата.