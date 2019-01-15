В Xiaomi Redmi Note 7 обнаружили элементы защиты от воды

Xiaomi Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 48+5 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 4.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 660, 3,4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Xiaomi Redmi Note 7 предлагается в чёрном, синем и красном цветовых вариантах по цене 147 долларов за версию 3+32 ГБ, 176 долларов за 4+64 ГБ и 205 долларов за 6+64 ГБ.