В Яндекс.Музыке раздают подписку с огромной скидкой

Команда сервиса Яндекс.Музыка дали старт акции со скидкой на подписку. До 31 декабря 2018 года подписку на год можно оформить за 990 рублей вместо обычных 1690 рублей.

Как отмечают организаторы, число подписок ограничено. Платный доступ к Яндекс.Музыке даёт пользователю такие возможности: отсутствие рекламы, скачивание музыки на телефон, можно слушать любые треки, а качество звука высокое.

Обычные условия подписки — 169 рублей в месяц, годовая подписка обойдётся немного дешевле — 1690 рублей. Новый пользователь получает 3 месяца бесплатно.