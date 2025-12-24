В Южной Корее ввели обязательную биометрию для покупки смартфона

Это изменение предполагает необходимое использование биометрии для подтверждения личности. После активации смартфона пользователи должны сфотографировать своё лицо с помощью специального приложения для получения допуска. До этого проверка личности осуществлялась путём предъявления удостоверения личности, но теперь для аутентификации необходим дополнительный шаг.

Это требование распространяется на всех крупных корейских операторов связи, включая SK Telecom, KT и LG Uplus, а также на виртуальных и недорогих провайдеров. Правительство намерено завершить внедрение этой системы для всех участников рынка к 23 марта 2026 года.

Власти объясняют эту меру усилением борьбы с цифровыми преступлениями, особенно со случаями голосового фишинга. Мошенники часто используют украденные или поддельные данные для активации смартфонов, которые затем используются в подобных схемах. Ожидается, что распознавание лица снизит количество подобных инцидентов.

Официально заявлено, что данные о лице пользователя не хранятся и используются только в целях одноразовой проверки. Хранение или передача биометрической информации третьим лицам не предусмотрено.