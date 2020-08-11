Вакансии на заводе по сборке iPhone 12 подтвердили начало массового производства новинки

Что интересно, китайские источники также сообщают, что сотрудникам, которые наймут квалифицированных специалистов, будет предоставлен бонус в размере до 1 300 долларов. Также они рассказали и о том, что прямо сейчас Foxconn нуждается в заметно большем количестве сотрудников, чем в течение всего года, что может говорить о сборке чуть большего числа новых iPhone, чем обычно. И это вполне вяжется с более ранними слухами, согласно которым в этом году представлено сразу четыре новых модели: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса, многие технологические компании сдвинули презентации новых смартфонов. В их числе оказалась и Apple — последние утечки утверждают, что компания проведет мероприятие, посвященное анонсу iPhone 12, не в начале сентября, как это было в прошлые годы, а ближе к началу октября.