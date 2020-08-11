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Вакансии на заводе по сборке iPhone 12 подтвердили начало массового производства новинки

Осталось дождаться анонса презентации новых iPhone от самой Apple
Как стало известно, на заводе по сборке iPhone 12 открылись новые вакансии, в рамках которых набираются специалисты, способные собирать новейшие смартфоны. Учитывая, что Foxconn промышляет подобным каждый год накануне выпуска новых iPhone, новые вакансии формально подтвердили начало массового производства новинки.

Что интересно, китайские источники также сообщают, что сотрудникам, которые наймут квалифицированных специалистов, будет предоставлен бонус в размере до 1 300 долларов. Также они рассказали и о том, что прямо сейчас Foxconn нуждается в заметно большем количестве сотрудников, чем в течение всего года, что может говорить о сборке чуть большего числа новых iPhone, чем обычно. И это вполне вяжется с более ранними слухами, согласно которым в этом году представлено сразу четыре новых модели: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса, многие технологические компании сдвинули презентации новых смартфонов. В их числе оказалась и Apple — последние утечки утверждают, что компания проведет мероприятие, посвященное анонсу iPhone 12, не в начале сентября, как это было в прошлые годы, а ближе к началу октября.