Вам не показалось: смартфоны в России действительно резко подорожали. И продолжат это делать

Однако, ослабление рубля не является единственной причиной. Вендоры и ритейлеры начали импортировать более дорогие устройства, в то время как недорогой сегмент устройств сокращается.

Санкции и уход некоторых флагманских брендов привели к снижению конкуренции, что дало возможность китайским бюджетным компаниям активно завоёвывать средний сегмент.

Всего за I половину года было поставлено смартфонов на сумму 314 млрд рублей, что на 42% больше, чем годом ранее.

При этом, средняя стоимость смартфона выросла на 20% по сравнению с I полугодием 2021-го. Лидерами рынка остаются Apple (34% выручки), Xiaomi (19%) и Samsung (16%).

Александр Сурков из GS Group отметил, что основная причина роста цен — это изменение структуры рынка. Всё больше ритейлеров и вендоров предпочитают ввозить в Россию технически совершенные и дорогие смартфоны.