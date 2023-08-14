Вам не показалось: смартфоны в России действительно резко подорожали. И продолжат это делать

Вам не показалось: смартфоны в России действительно резко подорожали. И продолжат это делатьПричина не только в ослаблении рубля
Смартфоны в России продолжат дорожать из-за наценок и курса рубля. В I половине 2023 года стоимость смартфонов, ввезённых в Россию, увеличилась на 32%. Это следует из отчёта аналитического центра GS Group.
Однако, ослабление рубля не является единственной причиной. Вендоры и ритейлеры начали импортировать более дорогие устройства, в то время как недорогой сегмент устройств сокращается.
Санкции и уход некоторых флагманских брендов привели к снижению конкуренции, что дало возможность китайским бюджетным компаниям активно завоёвывать средний сегмент.
Всего за I половину года было поставлено смартфонов на сумму 314 млрд рублей, что на 42% больше, чем годом ранее.
При этом, средняя стоимость смартфона выросла на 20% по сравнению с I полугодием 2021-го. Лидерами рынка остаются Apple (34% выручки), Xiaomi (19%) и Samsung (16%).
Александр Сурков из GS Group отметил, что основная причина роста цен — это изменение структуры рынка. Всё больше ритейлеров и вендоров предпочитают ввозить в Россию технически совершенные и дорогие смартфоны.