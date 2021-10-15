Варианты памяти и сроки анонса преемника недорогого Xiaomi POCO M3 Pro «утекли» в сеть

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Варианты памяти и сроки анонса преемника недорогого Xiaomi POCO M3 Pro «утекли» в сетьНовый народный хит?
Недавно в документах Федеральной комиссии по связи (FCC) США появилось упоминание нового смартфона POCO. Теперь же стало известно, что это, скорее всего, долгожданная замена недорогого POCO M3 Pro.
Называться устройство будет максимально предсказуемо — POCO M4 Pro. И, судя по имеющимся о нём данным, «дочка» Xiaomi готовится вновь завоевать сердца большого числа пользователей.
Судя по документам FCC, телефон получит две версии — 4/64 ГБ и 8/128 ГБ. Также устройство будет поддерживать сети 5G и иметь NFC-модуль. Вместе с тем данные комиссии показывают, что «из коробки» аппарат будет работать под управлением новейшей MIUI 12.5, пишет GSMArena.
Отметим, что появление устройства в базе данных FCC явно намекает, что оно уже находится в шаге от анонса и полноценного релиза. Исходя из этого эксперты уже успели заявить, что телефон представят максимум в начале ноября 2021 года.