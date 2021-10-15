Варианты памяти и сроки анонса преемника недорогого Xiaomi POCO M3 Pro «утекли» в сеть

Называться устройство будет максимально предсказуемо — POCO M4 Pro. И, судя по имеющимся о нём данным, «дочка» Xiaomi готовится вновь завоевать сердца большого числа пользователей.

Судя по документам FCC, телефон получит две версии — 4/64 ГБ и 8/128 ГБ. Также устройство будет поддерживать сети 5G и иметь NFC-модуль. Вместе с тем данные комиссии показывают, что «из коробки» аппарат будет работать под управлением новейшей MIUI 12.5, пишет GSMArena.

Отметим, что появление устройства в базе данных FCC явно намекает, что оно уже находится в шаге от анонса и полноценного релиза. Исходя из этого эксперты уже успели заявить, что телефон представят максимум в начале ноября 2021 года.