Вас не взламывают только потому, что хакерам лень: сколько смартфонов оказались уязвимыми из-за старых прошивок

Компания изучала устройства, на которых установлен их антивирус. Оказалось, что устаревшие версии Android до сих пор популярнее, чем может показаться на первый взгляд.

По информации, смартфонов на Android 9 и более ранних версий в мире насчитывается 20%, Android 11 — 29,15%, Android 12 — 46,47%. Все устаревшие устройства могут быть легко взломаны из-за отсутствия поддержки со стороны Google и получения патчей безопасности.