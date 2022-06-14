Вас не взламывают только потому, что хакерам лень: сколько смартфонов оказались уязвимыми из-за старых прошивок

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Вас не взламывают только потому, что хакерам лень: сколько смартфонов оказались уязвимыми из-за старых прошивокВ мире таких смартфонов насчитывается 20% от всех устройств
Компания Bitdefender, разрабатывающая одноимённый антивирус и другие продукты для информационной безопасности, сообщила о том, что не менее 20% смартфонов на Android по всему миру могут быть взломаны хакерами из-за старых прошивок и отсутствия обновления.
Компания изучала устройства, на которых установлен их антивирус. Оказалось, что устаревшие версии Android до сих пор популярнее, чем может показаться на первый взгляд.
По информации, смартфонов на Android 9 и более ранних версий в мире насчитывается 20%, Android 11 — 29,15%, Android 12 — 46,47%. Все устаревшие устройства могут быть легко взломаны из-за отсутствия поддержки со стороны Google и получения патчей безопасности.
Источник:Gizchina
Автор:Андрей КадуковТеги: