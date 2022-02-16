Ваш смартфон мог быть взломан, если в списке звонков неизвестные номера

По словам эксперта, к ним в первую очередь относятся самопроизвольный всплеск интернет-трафика на устройстве или его быстрая разрядка. К тому же на устройстве могут появиться неизвестные приложения, которые пользователь не устанавливал.

Также Стефанко отметил, что при заражении на смартфоне может самопроизвольно включаться GPS, появляться реклама и различные всплывающие окна. А если в памяти устройства пользователь обнаружит неизвестные ему сообщения и звонки, это явный признак взлома.

«Скачайте и установите надежное решение для обеспечения безопасности мобильных устройств, которое просканирует ваше устройство на наличие угроз и удалит их. Удаление вручную обычно возможно, но значительно сложнее. Удалить вирусы не всегда просто, потому что в них часто заложены механизмы самозащиты от удаления», — посоветовал эксперт.