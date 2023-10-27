Великие художники воруют: Xiaomi 14 Pro получил версию с титановым корпусом вслед за iPhone 15 Pro

Великие художники воруют: Xiaomi 14 Pro получил версию с титановым корпусом вслед за iPhone 15 ProВ лучших традициях компании
Xiaomi вновь удивляет своих поклонников, представив на рынке особую версию флагманского Xiaomi 14 Pro.
Этот вариант получил название Titanium Special Edition и отличается он от стандартной версии использованием титанового сплава в конструкции корпуса.
Титановый сплав, используемый в средней рамке устройства, является аэрокосмического класса и составляет 99% от всего материала.
Кроме того, смартфон получил уникальное стекло Xiaomi Dragon Crystal как спереди, так и сзади, в то время как стандартная версия Xiaomi 14 Pro использует это стекло только для дисплея.
Смартфон представлен в цветовом варианте «титановый серый» с оранжевым акцентом на нижнем слое островка камеры. При этом он доступен только в конфигурации 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего хранилища.
Спецификации специальной версии остаются такими же, как и у стандартной модели. Цена на Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition составляет $890, что на $70 дороже стандартной версии модели с таким же объёмом памяти.