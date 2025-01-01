Вендор подтвердил дату выхода модели Poco X7: 9 января 2025 года

Как сообщает портал GSMArena, на мероприятии будет также представлен Poco X7 Pro. И уже появились слухи, что Poco X7 и Poco X7 Pro — переименованные Redmi Note 14 Pro и Redmi Turbo 4 соответственно. Причём на практике так уже было: в 2023 модель Poco X6 оказалась Redmi Note 13 Pro, а Poco X6 Pro — Redmi K70E.

Согласно данным источника, Poco X7 получит 8-ядерный чип Dimensity 7300 от MediaTek. Частота процессора — 2.5 ГГц.