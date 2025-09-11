Вернувшийся MagSafe Battery не работает с iPhone 17 и 17 Pro — только с iPhone Air

Новый аккумулятор подходит исключительно к iPhone Air и не работает с iPhone 17 и 17 Pro. Причина банальна — конструкция корпуса. Камерные «плато» в старших моделях делают батарею физически несовместимой.

Согласно заявлению компании, аксессуар увеличивает автономность iPhone Air на 65%, что делает его самым «долгоиграющим» смартфоном Apple. При этом дополнительный блок не превращает устройство в кирпич: даже с батареей Air остаётся тонким и относительно лёгким.

Интересно, что в отличие от прошлой версии, работавшей через Lightning, новая батарея оснащена портом USB-C.

Это позволяет использовать её как универсальный внешний аккумулятор — подключать к наушникам, аксессуарам и даже смартфонам других брендов. Правда, ёмкость рассчитана скорее на мелкую электронику.

Цена вопроса — $99. Для универсального пауэрбанка это дороговато, но владельцам iPhone Air аксессуар может оказаться полезным, особенно в поездках.