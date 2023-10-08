Версия игрового смартфона Red Magic 8S Pro+ с 24 ГБ оперативки поступила в продажу

20:22, 08 октября 2023
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Версия игрового смартфона Red Magic 8S Pro+ с 24 ГБ оперативки поступила в продажуСпустя несколько месяцев после первичного релиза модели
Серия игровых смартфонов Red Magic 8S Pro была представлена в Китае в июле. С тех пор устройства доступны для покупки в стране, однако не все конфигурации памяти были представлены сразу.
Только сейчас версия с 24 ГБ оперативки и 1 ТБ внутреннего хранилища появилась в продаже.
Этот топовый вариант, называемый Red Magic 8S Pro+ Deuterium Edition, отличается прозрачной задней панелью из стекла. Стоимость смартфона составляет $1025.
Red Magic 8S Pro+ разработан специально для геймеров и может не подойти каждому. Однако если вам нужна такая конфигурация памяти, существуют и другие, более доступные варианты.
Например, OnePlus Ace Pro с таким же объемом оперативки, хранилищем и чипом (Snapdragon 8 Gen 2) обойдётся вам всего в $545.