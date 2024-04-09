Vertu вернула 2007, анонсировав люксовую раскладушку Ironflip за $7200

Vertu вернула 2007, анонсировав люксовую раскладушку Ironflip за $7200Технологичность на месте
В основе Ironflip лежит складной смартфон Nubia Flip, но Vertu значительно доработала его. Вместо Snapdragon 7 Gen 1 здесь установлен более производительный Snapdragon 8 Gen 2, а объем оперативной и постоянной памяти увеличен до 12 ГБ и 512 ГБ соответственно.
Мощность зарядного устройства также выросла — с 33 до 65 Вт.
Складной AMOLED-экран Ironflip имеет диагональ 6.9 дюйма, разрешение 2790 × 1188 пикселей и частоту обновления 120 Гц.
Наружный дисплей выполнен в форме круга, накрыт сапфировым стеклом и обладает разрешением 466 × 466 пикселей. Под ним расположена фирменная «птичка» Vertu. Датчик отпечатка пальца находится на боковой грани устройства.
Набор камер не является флагманским: основной фотоблок состоит из 50-мегапиксельного и 2-мегапиксельного сенсоров, а фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.
Цена Vertu Ironflip начинается от $4500, а самая дорогая модификация обойдется в $7200.