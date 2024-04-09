Vertu вернула 2007, анонсировав люксовую раскладушку Ironflip за $7200

В основе Ironflip лежит складной смартфон Nubia Flip, но Vertu значительно доработала его. Вместо Snapdragon 7 Gen 1 здесь установлен более производительный Snapdragon 8 Gen 2, а объем оперативной и постоянной памяти увеличен до 12 ГБ и 512 ГБ соответственно.

Мощность зарядного устройства также выросла — с 33 до 65 Вт.

Складной AMOLED-экран Ironflip имеет диагональ 6.9 дюйма, разрешение 2790 × 1188 пикселей и частоту обновления 120 Гц.