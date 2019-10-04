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Сегодня 11:17
Весенние флагманы Samsung рухнули в цене
Размер скидки доходит до 300 долларов
Samsung известна своей любовью продвигать свои новые смартфоны всеми возможными способами — так, при покупке Galaxy Note 10+ компания отдавала в подарок фирменный беспроводные наушники Galaxy Buds и фитнес-трекер Galaxy Fit. Сейчас же компания решила снизить цену на свою флагманскую линейку начала года в лице Galaxy S10 и S10+.
Уже сейчас на официальном сайте Samsung в США можно купить смартфоны линейки Galaxy S10 с заметной скидкой в размере 200 долларов. Акция распространяется как на обычный Galaxy S10, так и на его "plus”-версию, при этом к покупке по скидке доступны все варианты смартфонов с внутренней памятью до 512 ГБ.
Что интересно, цена за версию на 1 ТБ упала еще сильнее, аж на 300 долларов. но почему-то Samsung не особо рекламирует данное снижение — возможно, это связано с тем, что версия Galaxy S10+ со столь большим количеством внутренней памяти остается слишком дорогим удовольствием, даже с учетом скидки. Напомним, что Galaxy S10+ с 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти постоянной стоит 1 600 долларов.
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