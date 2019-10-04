Весенние флагманы Samsung рухнули в цене

Уже сейчас на официальном сайте Samsung в США можно купить смартфоны линейки Galaxy S10 с заметной скидкой в размере 200 долларов. Акция распространяется как на обычный Galaxy S10, так и на его "plus”-версию, при этом к покупке по скидке доступны все варианты смартфонов с внутренней памятью до 512 ГБ.

Что интересно, цена за версию на 1 ТБ упала еще сильнее, аж на 300 долларов. но почему-то Samsung не особо рекламирует данное снижение — возможно, это связано с тем, что версия Galaxy S10+ со столь большим количеством внутренней памяти остается слишком дорогим удовольствием, даже с учетом скидки. Напомним, что Galaxy S10+ с 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти постоянной стоит 1 600 долларов.