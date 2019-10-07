Весенний флагман Huawei очень сильно рухнул в цене

Сообщается о падении цены на модификацию Huawei P30 Pro, оперативная память которой составляет 8 ГБ, а внутренняя памятью на 512 ГБ. На данный момент цена в официальном магазине Huawei Mall равна 800 долларов, тогда как скидки снижают ее до 796 долларов. Так, цена устройства упала на 84 долларов.

Напомним, что на момент запуска продаж цена на флагман Huawei P30 Pro составляла порядка 960 долларов, что, в свою очередь, делает разницу между актуальной ценой и прошлой еще выше (154 доллара).