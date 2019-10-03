Вьетнамские смартфоны впервые поступили в продажу в России

Третье устройство — Vsmart Joy 2+. Здесь установлен также процессор от Qualcomm, только на этот раз Snapdragon 450. Экран тут тоже интересный — размером в 6,2 дюйма с разрешением HD+. Оперативной памяти здесь от 2 до 3 ГБ, а вот постоянной только 32 ГБ. Смартфон также оснащен двойной камерой на 13 и 5 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет внушительные 4 530 мАч, при этом также имеется поддержка достаточно свежей технологии быстрой зарядки QuickCharge 3.0. Помимо этого, в отличие от двух предыдущих устройств, в смартфоне есть сканер отпечатка пальцев, расположенный на задней стороне. По цене примерно такая ситуация: версия 2/32 ГБ будет стоить 9 990 рублей, а версия на 3/32 ГБ была оценена в 11 990 рублей.