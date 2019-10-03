Вьетнамские смартфоны впервые поступили в продажу в России
Vsmart Bee — это сверхбюджетный смартфон, построенный на базе процессора MediaTek 6739. Оперативной памяти в устройстве 1 ГБ, а постоянной — 16 ГБ. Имеются одинарные основная и фронтальная камеры на 8 и 5 Мп соответственно. Размер экрана устройства составляет 5,45 дюйма, при этом соотношение сторон экрана в Vsmart Bee составляет 18:9. Смартфон оснащен не самым емким аккумулятором на 2 500 мАч, а его цена составит 4 990 рублей.
Вторым устройством, который компания показала сегодня, оказался Vsmart Star. Здесь уже используется решение от Qualcomm, а именно Snapdragon 215. Также смартфон оснащен более интересным набором памяти: 2 ГБ памяти оперативной и 16 ГБ постоянного хранилища. В Vsmart Star установлен 5,7-дюймовый HD+ дисплей, а основная камера у него двойная — на 8 и 2 Мп. Также есть и фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Емкость аккумулятора в устройстве составляет 3 000 мАч, при этом производитель добавил в него поддержку технологии быстрой зарядки QuickCharge 1.0. Стоимость данного устройства составляет 6 990 рублей.
Третье устройство — Vsmart Joy 2+. Здесь установлен также процессор от Qualcomm, только на этот раз Snapdragon 450. Экран тут тоже интересный — размером в 6,2 дюйма с разрешением HD+. Оперативной памяти здесь от 2 до 3 ГБ, а вот постоянной только 32 ГБ. Смартфон также оснащен двойной камерой на 13 и 5 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет внушительные 4 530 мАч, при этом также имеется поддержка достаточно свежей технологии быстрой зарядки QuickCharge 3.0. Помимо этого, в отличие от двух предыдущих устройств, в смартфоне есть сканер отпечатка пальцев, расположенный на задней стороне. По цене примерно такая ситуация: версия 2/32 ГБ будет стоить 9 990 рублей, а версия на 3/32 ГБ была оценена в 11 990 рублей.
Ну и самым продвинутым вариантом от Vsmart оказался Vsmart Live. Устройство будет работать на базе процессора для устройств среднего сегмента Snapdragon 675. Оперативной памяти в устройстве больше, чем в какой-либо другой модели этого вечера — от 4 до 6 ГБ, а постоянной лишь в единственном варианте — 64 ГБ. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4 000 мАч, при этом как и в Vsmart Joy 2+, в смартфоне есть поддержка быстрой зарядки QuickCharge 3.0. К слову, это единственный смартфон компании, сканер отпечатка пальцев в котором расположен непосредственно в AMOLED-дисплее, размер которого составляет 6,2 дюйма. Продаваться смартфон будет по цене 14 990 рублей за версию 4/64 ГБ и 16 990 рублей за версию 6/64 ГБ.