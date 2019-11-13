Вице-президент Xiaomi намекает на анонс недорогого флагмана

История анонса Redmi K30 имеет очень сложную судьбу. С одной стороны, смартфон уже анонсирован — его показали еще около месяца назад, рассказав, что фронтальная камера будет двойной, а спрячется она в аккуратном вырезе в дисплее. Но несмотря на это, Xiaomi, по всей видимости, все же хочет провести полномасштабное мероприятие, на котором и продемонстрирует свою новинку. И судя по всему, случится это очень и очень скоро.