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Вице-президент Xiaomi намекает на анонс недорогого флагмана
Да, речь о Redmi K30
История анонса Redmi K30 имеет очень сложную судьбу. С одной стороны, смартфон уже анонсирован — его показали еще около месяца назад, рассказав, что фронтальная камера будет двойной, а спрячется она в аккуратном вырезе в дисплее. Но несмотря на это, Xiaomi, по всей видимости, все же хочет провести полномасштабное мероприятие, на котором и продемонстрирует свою новинку. И судя по всему, случится это очень и очень скоро.
Так, вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг вновь принялся за старое — он начал дразнить интернет-общественность скорым анонсом нового флагмана Redmi. По его словам, он буквально сегодня начал пользоваться новым смартфоном компании, тем самым подтверждая анонс устройства в самое ближайшее время. Вряд ли глава Redmi стал бы рассказывать подобные факты о какой-то маловажной разработке собственной компании, так что вполне логично ожидать, что речь идет о Redmi K30.
Также стоит отметить, что судя по имеющейся информации, анонс устройства состоится уже 24 ноября. Правда тут есть одно “но” — так как устройство будет работать на базе нового процессора от MediaTek с поддержкой 5G-сетей, ждать выхода нового флагмана Redmi раньше начала 2020 явно не стоит.