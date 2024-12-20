Видели утечки дизайна iPhone 17 с новым блоком камер? Забудьте — это фейк

Опубликовано 20 декабря 2024, 07:591 мин.
Видели утечки дизайна iPhone 17 с новым блоком камер? Забудьте — это фейкИ это печально
Недавние слухи о том, что iPhone 17 Pro получит горизонтальный блок камер, похожий на дизайн Google Pixel 9, не подтвердились.
По последним данным, Apple сохранит привычное «треугольное» расположение камер, используемое с момента выхода iPhone 11.
Предполагалось, что новый дизайн задней панели будет включать комбинацию стекла и алюминия, однако, по информации из источников в Китае, компания выберет полностью стеклянную заднюю панель.
Это необходимо для обеспечения беспроводной зарядки, которая могла бы быть невозможной при цельнометаллическом корпусе.
Apple стремится обновить дизайн для увеличения продаж в таких конкурентных регионах, как Китай. Тем не менее, значительных изменений в модуле камеры ждать не стоит.