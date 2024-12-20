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Опубликовано 20 декабря 2024, 07:59
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Видели утечки дизайна iPhone 17 с новым блоком камер? Забудьте — это фейк

И это печально
Недавние слухи о том, что iPhone 17 Pro получит горизонтальный блок камер, похожий на дизайн Google Pixel 9, не подтвердились.
Видели утечки дизайна iPhone 17 с новым блоком камер? Забудьте — это фейк
© Wccftech

По последним данным, Apple сохранит привычное «треугольное» расположение камер, используемое с момента выхода iPhone 11.

Предполагалось, что новый дизайн задней панели будет включать комбинацию стекла и алюминия, однако, по информации из источников в Китае, компания выберет полностью стеклянную заднюю панель.

Это необходимо для обеспечения беспроводной зарядки, которая могла бы быть невозможной при цельнометаллическом корпусе.

Apple стремится обновить дизайн для увеличения продаж в таких конкурентных регионах, как Китай. Тем не менее, значительных изменений в модуле камеры ждать не стоит.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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