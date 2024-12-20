Видели утечки дизайна iPhone 17 с новым блоком камер? Забудьте — это фейк

По последним данным, Apple сохранит привычное «треугольное» расположение камер, используемое с момента выхода iPhone 11.

Предполагалось, что новый дизайн задней панели будет включать комбинацию стекла и алюминия, однако, по информации из источников в Китае, компания выберет полностью стеклянную заднюю панель.

Это необходимо для обеспечения беспроводной зарядки, которая могла бы быть невозможной при цельнометаллическом корпусе.

Apple стремится обновить дизайн для увеличения продаж в таких конкурентных регионах, как Китай. Тем не менее, значительных изменений в модуле камеры ждать не стоит.