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18:47, 14 сентября 2023
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Видео на iPhone 15 Pro можно будет снимать сразу на SSD-накопитель

Отличное решение для профессионалов

Согласно последним данным, Apple внесла интересное нововведение в свою новую модель iPhone 15 Pro.

Теперь пользователи смогут записывать видео в формате ProRes прямо на внешние SSD-накопители. Эта функция станет настоящим прорывом для профессионалов и энтузиастов видеосъёмки.

Данная возможность была обнаружена в коде сборки iOS 17 Release Candidate, вышедшей накануне. Это позволит освободить внутреннюю память смартфона и предоставит гораздо больше пространства для хранения высококачественного видеоматериала.

Такое нововведение подчёркивает стремление Apple делать свои устройства максимально удобными для профессиональной работы.

Теперь создатели контента смогут с лёгкостью записывать длительные ролики без опасения заполнить память устройства. Это также упростит процесс переноса видео на другие платформы для дальнейшего редактирования.

Источник:MacRumors
Теги:
#iPhone 15
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#Apple
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