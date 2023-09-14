Видео на iPhone 15 Pro можно будет снимать сразу на SSD-накопитель

Видео на iPhone 15 Pro можно будет снимать сразу на SSD-накопительОтличное решение для профессионалов
Согласно последним данным, Apple внесла интересное нововведение в свою новую модель iPhone 15 Pro.
Теперь пользователи смогут записывать видео в формате ProRes прямо на внешние SSD-накопители. Эта функция станет настоящим прорывом для профессионалов и энтузиастов видеосъёмки.
Данная возможность была обнаружена в коде сборки iOS 17 Release Candidate, вышедшей накануне. Это позволит освободить внутреннюю память смартфона и предоставит гораздо больше пространства для хранения высококачественного видеоматериала.
Такое нововведение подчёркивает стремление Apple делать свои устройства максимально удобными для профессиональной работы.
Теперь создатели контента смогут с лёгкостью записывать длительные ролики без опасения заполнить память устройства. Это также упростит процесс переноса видео на другие платформы для дальнейшего редактирования.