Видео на iPhone 15 Pro можно будет снимать сразу на SSD-накопитель

Теперь пользователи смогут записывать видео в формате ProRes прямо на внешние SSD-накопители. Эта функция станет настоящим прорывом для профессионалов и энтузиастов видеосъёмки.

Данная возможность была обнаружена в коде сборки iOS 17 Release Candidate, вышедшей накануне. Это позволит освободить внутреннюю память смартфона и предоставит гораздо больше пространства для хранения высококачественного видеоматериала.

Такое нововведение подчёркивает стремление Apple делать свои устройства максимально удобными для профессиональной работы.

Теперь создатели контента смогут с лёгкостью записывать длительные ролики без опасения заполнить память устройства. Это также упростит процесс переноса видео на другие платформы для дальнейшего редактирования.