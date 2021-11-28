Видео: распаковка флагманского Honor 60 незадолго до анонса

Несмотря на то, что до самой презентации ещё есть время, в сети уже появилось видео с распаковкой аппарата. За 30 секунд автор успел показать как комплектацию телефона, так и его внешний вид.

Наибольшего внимания, пожалуй, заслуживает задняя панель устройства. Она выполнена в «космическом стиле» с приятным градиентом. Если же говорить о том, что компания положила в коробку со смартфоном, то здесь всё стандартно — прозрачный чехол, кабель и (что важно) блок питания. Последний, к слову, на 66 Вт.

Напомним, что вместе с базовым Honor 60 ожидается и Pro-версия устройства. В его основу, согласно последним данным, ляжет чип Snapdragon 778G Plus и 12 ГБ оперативной памяти. При этом работать телефон будет под управлением Android 11. Его основная камера получит модуль на 108 Мп.