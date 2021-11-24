Видео: рекламу флагманского Honor 60 опубликовали за неделю до анонса

Так, например, накануне опубликовали тизер-постер устройства. Сейчас же бренд пошёл дальше и залил в сеть полноценный рекламный ролик с флагманским аппаратом.

Изначально видео разместили в китайском WeChat, сопроводив публикацию подписью: «Когда вы смотрите вверх, вы можете увидеть звёздное небо».