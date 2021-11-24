Видео: рекламу флагманского Honor 60 опубликовали за неделю до анонса

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Видео: рекламу флагманского Honor 60 опубликовали за неделю до анонсаИнтересный маркетинговый ход
Недавно представители Honor заявили о скором анонсе следующего флагмана — Honor 60. Теперь же в сети начали появляться рекламные материалы смартфона.
Так, например, накануне опубликовали тизер-постер устройства. Сейчас же бренд пошёл дальше и залил в сеть полноценный рекламный ролик с флагманским аппаратом.
Изначально видео разместили в китайском WeChat, сопроводив публикацию подписью: «Когда вы смотрите вверх, вы можете увидеть звёздное небо».
Напомним, что по последним данным, в основу Honor 60 ляжет неизвестный чип от Qualcomm, при этом он также получит корпус с изогнутым со всех сторон дисплеем. Также устройство получит продвинутые камеры, аккумулятор на 4500 мАч и быструю зарядку на 65 Вт.
Анонс смартфона состоится уже 1 декабря. Даже примерная цена новинки всё ещё остаётся неизвестной.
Источник: Weibo