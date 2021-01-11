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Видео с продажной упаковкой Samsung Galaxy S21 и самим смартфоном «всплыло» накануне анонса
Теперь осталось дождаться официальной презентации
Уже совсем скоро, 14 января 2021 года, состоится анонс флагманской линейки Samsung Galaxy S21. Но накануне официального мероприятия, южнокорейская компания допустила, возможно, одну из крупнейших своих утечек — в сети «всплыло» видео с продажной упаковкой Samsung Galaxy S21 и самим смартфоном.
К сожалению, автор ролика не стал проводить полноценную видеораспаковку. Но зато благодаря его «трудам» мы можем увидеть, что коробка новинки не сильно отличается от того, что мы уже видели в прошлом году, в случае с Galaxy S20.
Напомним, что согласно последним утечкам, линейка Galaxy S21 будет состоять из трёх смартфонов: S21, S21+ и S21 Ultra. Последний может стать единственным аппаратом, который получит поддержку карт памяти и фирменного стилуса S Pen. Что же касательно цены новинок, то судя по имеющимся данным, на старте Samsung будет просить 850, 1 050 и 1 250 евро за Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra соответственно.