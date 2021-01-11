Видео с продажной упаковкой Samsung Galaxy S21 и самим смартфоном «всплыло» накануне анонса

К сожалению, автор ролика не стал проводить полноценную видеораспаковку. Но зато благодаря его «трудам» мы можем увидеть, что коробка новинки не сильно отличается от того, что мы уже видели в прошлом году, в случае с Galaxy S20.

Напомним, что согласно последним утечкам, линейка Galaxy S21 будет состоять из трёх смартфонов: S21, S21+ и S21 Ultra. Последний может стать единственным аппаратом, который получит поддержку карт памяти и фирменного стилуса S Pen. Что же касательно цены новинок, то судя по имеющимся данным, на старте Samsung будет просить 850, 1 050 и 1 250 евро за Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra соответственно.