Видео с самым дешёвым 5G-смартфоном Nokia G50 утекло в сеть

Это следует из недавней утечки, гласящей, что телефон будет продаваться по цене от 280 долларов (около 20 тыс рублей). Теперь же, как пишет PhoneArena, в сети появился видеотизер, опубликованный Nokia Mobile France.

Благодаря ему, мы можем понять, как будет выглядеть смартфон. А выглядеть он, если честно, будет немного устаревше.

Пока большинство производителей делают отдельный круглый вырез под фронтальную камеру даже в самых бюджетных моделях, Nokia решила «вернуться в 2018» и разместить селфи-камеру в вырезе в форме капли.

Ещё из интересного можно отметить, что Nokia G50 получит чип Snapdragon 480 в качестве основы, а также как минимум две версии: 4/64 и 4/128 ГБ.