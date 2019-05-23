Видео: Смарт-часы Apple Watch макают в чистое 24-каратное золото

Звёзды YouTube Кейси Нейстат (Casey Neistat)и Зак Нельсон (Zack Nelson) из JerryRigEverything объединились и в совместном видеоролике показали погружение смарт-часов Apple Watch в чистое 24-каратное золото.

Для сравнения, в Apple Watch Edition используется 18-каратное золото, но там речь идёт о золотом корпусе, а не только о золочении, а цена составляет от 10 тысяч долларов. Видеологеры же взяли обычные Apple Watch Series 4, которые не только намного дешевле, но и способны работать на новой платформе watchOS 5.

Весь процесс включил электро-чистку для достижения гидрофильности и снятие хромированного покрытия в кислоте. После всех процедур Apple Watch Series 4 оказались покрыты золотом и способны работать дальше. Для тех, кто не готов так заморачиваться, Apple предлагает алюминиевые и стальные Apple Watch с золотистым окрасом.