Видеоблогер случайно выложил обзор Redmi 7 до выхода смартфона

Новый Redmi 7 построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 632 (у Redmi Note 7 - Snapdragon 660). Также, по данным ресурса GSMarena, у смартфона будет 6,2-дюймовый экран IPS с разрешением 720х1520 пикселей, камера 12 Мп с сенсором глубины 5 Мп и аккумулятор на 3900 мАч. А вот поддержки NFC, к сожалению, не ожидается.

На данный момент оригинальное видео с ютуба уже удалено - видимо, по требованию Xiaomi, но вы можете посмотреть сохранённую копию выше.