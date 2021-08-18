Vivo анонсировала флагманский смартфон с лучшим на рынке AMOLED-дисплеем нового поколения

Vivo анонсировала флагманский смартфон с лучшим на рынке AMOLED-дисплеем нового поколенияА также технологией расширения оперативной памяти
Устройство стало первым серийным апппаратом, в котором используется новейшая AMOLED-панель E5 от Samsung. Для большей ясности стоит отметить, что даже флагманы самой южнокорейской компании получат подобные дисплеи лишь в начале 2022 года. Во время релиза Galaxy S22 Ultra.
Помимо этого iQOO 8 Pro получил чип Snapdragon 888+ в качестве основы, фронтальную камеру на 16 Мп и основную тройную камеру на 50, 48 и 16 Мп, передаёт ITHome. Есть в iQOO 8 Pro и технология расширения оперативной памяти за внутренней. С её помощью объём ОЗУ может увеличиваться ещё на 4 дополнительных гигабайта.
Ёмкость аккумулятора смартфона — 4500 мАч, при этом есть поддержка проводной (120 Вт) и беспроводной (50 Вт) зарядок. Ещё одной особенностью девайса стал качественный стереодинамик.
Что же касательно цен и модификаций, то ситуация следующая:
- Версия 8/256 ГБ — 4999 юаней (57 тыс рублей).
- Версия 12/256 ГБ – 5499 юаней (63 тыс рублей).
- Версия 12/512 ГБ – 5999 юаней (69 тыс рублей).