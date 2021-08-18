Vivo анонсировала флагманский смартфон с лучшим на рынке AMOLED-дисплеем нового поколения

Устройство стало первым серийным апппаратом, в котором используется новейшая AMOLED-панель E5 от Samsung. Для большей ясности стоит отметить, что даже флагманы самой южнокорейской компании получат подобные дисплеи лишь в начале 2022 года. Во время релиза Galaxy S22 Ultra.

Помимо этого iQOO 8 Pro получил чип Snapdragon 888+ в качестве основы, фронтальную камеру на 16 Мп и основную тройную камеру на 50, 48 и 16 Мп, передаёт ITHome. Есть в iQOO 8 Pro и технология расширения оперативной памяти за внутренней. С её помощью объём ОЗУ может увеличиваться ещё на 4 дополнительных гигабайта.