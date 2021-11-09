Vivo анонсировала недорогой смартфон для любителей селфи

Модель получила 6,44-дюймовый AMOLED FHD+ экран с разрешением 2400 × 1080 и частотой обновления 60 Гц. В дисплей внедрен сканер отпечатков пальцев. Также на передней панеле, в его центральной верхней части, располагается вырез для фронтальной камеры на 50 Мп с максимальной диафрагмой f/2,0. Что касается основной камеры, она получила три датчика: на 64Мп, 8 Мп с широкоугольным объективом и 2 Мп.

Работает новинка на базе чипа MediaTek Helio G96 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памятью. V23e оснащен энергоемким аккумулятором на 4050 мА·ч с поддержкой 44-ваттной подзарядки через порт USB Type-C. Оценили смартфон в 375 долларов или около 27 тыс рублей.