Vivo анонсировала новую линейку фотофлагманов X200

Устройства получили передовое железо, плавную операционную систему OriginOS 5 и мощные камеры.

Смартфоны также могут похвастаться дисплеями LTPO OLED с частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. В качестве процессора используется чип Dimensity 9400.

Объем оперативной памяти составляет минимум 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Емкость аккумуляторов варьируется от 5700 до 6000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.