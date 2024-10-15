Vivo анонсировала новую линейку фотофлагманов X200

Опубликовано 15 октября 2024, 07:141 мин.
Vivo анонсировала новую линейку фотофлагманов X200По цене от 58 000 рублей
Компания Vivo представила в Китае новую серию флагманских смартфонов X200, которая включает три модели: X200, X200 Pro и X200 Pro Mini.
Устройства получили передовое железо, плавную операционную систему OriginOS 5 и мощные камеры.
Смартфоны также могут похвастаться дисплеями LTPO OLED с частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. В качестве процессора используется чип Dimensity 9400.
Объем оперативной памяти составляет минимум 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Емкость аккумуляторов варьируется от 5700 до 6000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.
Основная камера в X200 получила сенсор на 50 Мп, в то время как модели X200 Pro и Pro Mini оснащены флагманскими датчиками Sony LYT-818. Все смартфоны поддерживают запись видео в 4K/60 fps с Dolby Vision.
Стоимость X200 начинается от 58 500 рублей, X200 Pro Mini — 64 000 рублей, а X200 Pro — 72 000 рублей.