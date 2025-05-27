Vivo iQOO Neo10 представлен официально — 144 Гц, 7000 мАч и Snapdragon 8s Gen 4

Основная камера здесь на 50 Мп, Sony LYT600, дополненная 8 Мп ультрашириком. Фронталка — 32 Мп. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой FuntouchOS 15. iQOO обещает 3 года обновлений ОС и 4 года патчей безопасности.

Среди прочих фишек — подэкранный сканер, NFC, ИК-порт, защита IP65, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Продажи в Индии стартуют 2 июня по цене от 31 999 рупий (примерно $376).