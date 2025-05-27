Vivo iQOO Neo10 представлен официально — 144 Гц, 7000 мАч и Snapdragon 8s Gen 4

Опубликовано 27 мая 2025, 08:371 мин.
Vivo iQOO Neo10 представлен официально — 144 Гц, 7000 мАч и Snapdragon 8s Gen 4Из коробки работает на Android 15
Vivo выпустила iQOO Neo10 — новый бюджетный флагман с топовым чипом, большим аккумулятором и дисплеем с высокой герцовкой.
Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 5500 нит и ШИМ 4320 Гц.
Внутри — новейший Snapdragon 8s Gen 4, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ хранилища UFS 4.1. Батарея — одна из самых емких в классе: 7000 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки.
Основная камера здесь на 50 Мп, Sony LYT600, дополненная 8 Мп ультрашириком. Фронталка — 32 Мп. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой FuntouchOS 15. iQOO обещает 3 года обновлений ОС и 4 года патчей безопасности.
Среди прочих фишек — подэкранный сканер, NFC, ИК-порт, защита IP65, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Продажи в Индии стартуют 2 июня по цене от 31 999 рупий (примерно $376).