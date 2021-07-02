Vivo изобрела смартфон с отделяемой камерой-дроном

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Vivo изобрела смартфон с отделяемой камерой-дрономВыглядит очень необычно и интересно
В последнее десятилетие в мире дизайна смартфонов не так уж и много «потрясений». Разве что выход Galaxy Z Fold и Huawei Mate X немного всех встряхнул. Но сейчас у Vivo появился патент, говорящий о том, что китайский бренд имеет свои планы на этот счёт.
Так, производитель разработал необычный смартфон, отличительной особенностью которого является очень странная съёмная камера. Она, в отличие от большинства подобных решений, способна не просто отсоединяться, но также работать в качестве квадрокоптера, т.е. летать, пишет LetsGoDigital.
Осуществляться полёт будет при помощи двух пар пропеллеров — примерно также это происходит в обычных дронах. Вместе с тем камера смартфона (!) будет оснащаться инфракрасными датчиками по периметру. Они, в свою очередь, необходимы для уклонения от препятствий.
Само собой патент не даёт 100%-гарантию, что Vivo выпустит нечто подобное. Но сам вектор мышления компании как минимум не может не удивлять.