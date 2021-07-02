Vivo изобрела смартфон с отделяемой камерой-дроном

Осуществляться полёт будет при помощи двух пар пропеллеров — примерно также это происходит в обычных дронах. Вместе с тем камера смартфона (!) будет оснащаться инфракрасными датчиками по периметру. Они, в свою очередь, необходимы для уклонения от препятствий.

Само собой патент не даёт 100%-гарантию, что Vivo выпустит нечто подобное. Но сам вектор мышления компании как минимум не может не удивлять.