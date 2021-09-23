Vivo изобрела смартфон, в котором камеру можно достать, как сигарету из пачки

Vivo изобрела смартфон, в котором камеру можно достать, как сигарету из пачкиУже есть официально зарегистрированный патент
Речь идёт о том, что компания разработала или планирует разработать смартфон, из которого можно будет доставать камеру, как сигарету из пачки. В патенте описывается устройство с механизмом всплывающей камеры в правом верхнем углу. В то время как во всплывающей камере обычно размещается модуль для съёмки селфи, в этой версии смартфона на задней панели также размещены двойные камеры, которые функционируют как основные задние датчики.
После извлечения из основного корпуса система камер может использоваться независимо, и пользователи могут даже располагать их по-разному, благодаря шарнирному механизму, встроенному в отсоединяемый модуль. При этом извлечённая камера может передавать изображение на смартфон по каналу беспроводной связи.
Отмечается, что вендор пока никак не прокомментировал ситуацию. Поэтому пока нет информации, увидим ли мы это изобретение в серийных смартфонах компании.