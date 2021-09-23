Vivo изобрела смартфон, в котором камеру можно достать, как сигарету из пачки

После извлечения из основного корпуса система камер может использоваться независимо, и пользователи могут даже располагать их по-разному, благодаря шарнирному механизму, встроенному в отсоединяемый модуль. При этом извлечённая камера может передавать изображение на смартфон по каналу беспроводной связи.

Отмечается, что вендор пока никак не прокомментировал ситуацию. Поэтому пока нет информации, увидим ли мы это изобретение в серийных смартфонах компании.