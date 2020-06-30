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Сегодня 14:00
Vivo начала продажи недорогого смартфона Vivo Y30 в России сразу со скидкой
Акция продлится до 20 июля
Как стало известно, уже с сегодня Vivo начала продажи нового недорого смартфона Vivo Y30 в России, при этом компания “зашла с козырей”, предложив за устройство скидку на самом старте.
Так, с сегодняшнего дня и до 20 июля Vivo Y30, цена которого составляет 16 990 рублей, будет продаваться со скидкой в 2 000 рублей как на официальном сайте производителя, так и на интернет-площадках партнеров бренда.
Напомним, что смартфон оснастили 6,47-дюймовым IPS-дисплеем с фронтальной камерой, расположенной в аккуратном вырезе на передней части устройства. Работает смартфон на базе процессора Helio P35, имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора Vivo Y30 приятно удивляет - аж 5 000 мАч, при этом имеется поддержка не самой медленной зарядки мощностью 10 Вт.