Vivo начнет продажи своего самого тонкого смартфона V30 5G в России

Что же скрывается под глянцевым корпусом толщиной всего 7,5 мм?

Мощный процессор Snapdragon 7 Gen 3.

8 или 12 ГБ оперативной памяти.

Вместительный накопитель на 128, 256 или 512 ГБ.

Ёмкая батарея 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

6.78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800 × 1280 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью 2800 нит.

Тройная камера с 50-мегапиксельными модулями (основной, широкоугольный и фронтальный).

Фишкой смартфона стала умная подсветка «Аура 3.0» для идеальных портретов. А антибликовое фотохромное стекло корпуса добавит вашему общему образу еще больше лоска.

Из коробки Vivo V30 5G работает на Android 14 с оболочкой FunTouch OS 14.