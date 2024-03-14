Vivo начнет продажи своего самого тонкого смартфона V30 5G в России

Опубликовано 14 марта 2024, 07:46
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Vivo начнет продажи своего самого тонкого смартфона V30 5G в РоссииВсего 7.5 мм!
Любители стильных и тонких смартфонов, ликуйте! Vivo официально представила в России свое новое устройство — V30 5G. Старт продаж намечен на 26 марта.
Что же скрывается под глянцевым корпусом толщиной всего 7,5 мм?
- Мощный процессор Snapdragon 7 Gen 3.
- 8 или 12 ГБ оперативной памяти.
- Вместительный накопитель на 128, 256 или 512 ГБ.
- Ёмкая батарея 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.
- 6.78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800 × 1280 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью 2800 нит.
- Тройная камера с 50-мегапиксельными модулями (основной, широкоугольный и фронтальный).
Фишкой смартфона стала умная подсветка «Аура 3.0» для идеальных портретов. А антибликовое фотохромное стекло корпуса добавит вашему общему образу еще больше лоска.
Из коробки Vivo V30 5G работает на Android 14 с оболочкой FunTouch OS 14.