Vivo объявила распродажу со скидками на смартфоны до 15 000 рублей

Все желающие, с 16 по 31 января, смогут получить скидки до 15 000 рублей при покупке смартфонов компании. Так, используя промокод CYBERMONDAY, можно снизить цену на Vivo V25e на 5000 рублей. Интересной особенностью аппарата является 64-мегапиксельная ультрачувствительная камерой и быстрая 44-Вт зарядка.

Самая «жирная» скидка на Vivo X50. Этот смартфон можно купить на 15 000 дешевле обычного. Девайс получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. В основу устройства лёг процессор Snapdragon 730 от Qualcomm, а 6,56-дюймовый дисплей имеет частоту обновления 90 Гц.

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