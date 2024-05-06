Vivo опубликовало фото запуска космической ракеты, сделанное на 10-кратный зум смартфона X100 Ultra

Опубликовано 06 мая 2024, 07:16
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Vivo опубликовало фото запуска космической ракеты, сделанное на 10-кратный зум смартфона X100 UltraСледующий этап — полноценный анонс
Компания Vivo поделилась фотографиями, демонстрирующими возможности нового смартфона X100 Ultra.
Снимки были сделаны вице-президентом компании и опубликованы на его странице в Weibo. Фотографии запечатлели запуск китайской лунной миссии Чанъэ-6, выполненные с использованием 10-кратного зума.
Изображения, сделанные на смартфон X100 Ultra, показывают впечатляющую детализацию и четкость.
Основная камера устройства оснащена 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом с фокусным расстоянием 22.48 мм, апертурой f/2.67 и использует 1/1.4" датчик.
Благодаря высокому разрешению, камера способна делать снимки с разрешением 16 320 x 12 888 пикселей.
По словам надежного инсайдера Digital Chat Station, камера поддерживает увеличение до 100x и имеет функцию телефото-макро, которая вероятно будет называться режимом Super Macro.