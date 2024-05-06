Vivo опубликовало фото запуска космической ракеты, сделанное на 10-кратный зум смартфона X100 Ultra

Снимки были сделаны вице-президентом компании и опубликованы на его странице в Weibo. Фотографии запечатлели запуск китайской лунной миссии Чанъэ-6, выполненные с использованием 10-кратного зума.

Изображения, сделанные на смартфон X100 Ultra, показывают впечатляющую детализацию и четкость.

Основная камера устройства оснащена 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом с фокусным расстоянием 22.48 мм, апертурой f/2.67 и использует 1/1.4" датчик.