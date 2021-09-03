Vivo показала графический процессор для смартфонов собственной разработки

Пока компания ограничилась информацией о том, что обработка изображения, развитие инноваций в этом направлении – долгосрочная стратегия компании, рассчитанная как минимум на 10 лет. Процессор V1 – один из шагов по её реализации. «V1 – это полностью адаптируемый интегральный процессор, предназначенный для обработки изображения и видео, важнейший для Vivo шаг в разработке микросхем», – отметил исполнительный вице-президент и главный операционный директор Vivo Ху Байшань.

В рамках стратегии Vivo объявила о партнёрстве с компанией Zeiss в области обработки мобильных изображений. Благодаря сотрудничеству, в линейке Vivo X60 впервые были внедрены портретный стиль Biotar и технология мобильной фотографии ZEISS T*Coating.

Также представитель Vivo отметил, что компания в последние годы была нацелена на прорыв в области работы с изображением. Результатом стали технология мягкой подсветки для селфи и система 5-осевой профессиональной стабилизации. Также, в рамках стратегии, компания объявила о развитии таких направлений, как обработка изображения, промышленный дизайн, операционная система и производительность.