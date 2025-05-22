Vivo показала S30 Pro Mini — компакт с экраном 6,31″ и дизайном в духе iPhone 16

Устройство будет доступно в четырех расцветках: черной, розовой, желтой и голубой. У последних двух — контрастные черные боковые грани. Блок камер выполнен в виде крупной «пилюли», один из сенсоров и вспышка вынесены за ее пределы.

Внутри — чипсет MediaTek Dimensity 9400e и аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. По словам производителя, смартфон отлично лежит в руке и предназначен для тех, кто устал от «лопат».