Vivo представила фотофлагманы X300 и X300 Pro — чип Dimensity 9500, камеры Zeiss и зарядка на 90 Вт

Vivo представила фотофлагманы X300 и X300 Pro — чип Dimensity 9500, камеры Zeiss и зарядка на 90 ВтГлобальный релиз уже в ноябре
Компания Vivo анонсировала в Китае новую серию смартфонов X300, сделав ставку на фотовозможности и энергоэффективность.
Оба устройства работают на флагманском чипе MediaTek Dimensity 9500, оснащены 12 ГБ LPDDR5X оперативной памяти и накопителем UFS 4.1.
Базовый X300 получил 6,31" LTPO AMOLED-дисплей (2640 × 1216, 120 Гц) и аккумулятор 6040 мАч, а X300 Pro — 6,78" экран (2800 × 1260) и батарею 6510 мАч. Зарядка — 90 Вт проводная и 40 Вт беспроводная.
Основная камера X300 — 200 Мп Samsung HPB, телевик 50 Мп LYT-602 (3× зум), ультраширик 50 Мп Samsung JN1. У X300 Pro — 50 Мп Sony LYT-828, 200 Мп телевик HPB (85 мм) и такая же «широкая» камера. Оба смартфона оснащены линзами Zeiss APO и системой стабилизации CIPA 4.5/5.5.
Цена — от 4399 юаней (~49 900 рублей) за X300 и 5299 юаней (~60 000 рублей) за X300 Pro. Глобальный релиз состоится в ноябре.