Vivo представила фотофлагманы X300 и X300 Pro — чип Dimensity 9500, камеры Zeiss и зарядка на 90 Вт

Основная камера X300 — 200 Мп Samsung HPB, телевик 50 Мп LYT-602 (3× зум), ультраширик 50 Мп Samsung JN1. У X300 Pro — 50 Мп Sony LYT-828, 200 Мп телевик HPB (85 мм) и такая же «широкая» камера. Оба смартфона оснащены линзами Zeiss APO и системой стабилизации CIPA 4.5/5.5.

Цена — от 4399 юаней (~49 900 рублей) за X300 и 5299 юаней (~60 000 рублей) за X300 Pro. Глобальный релиз состоится в ноябре.