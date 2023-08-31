Vivo представила игровой смартфон с жидкостным охлаждением в тонком корпусе

Новинка базируется на процессоре Dimensity 7200 от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти и внутреннем накопителе — от 128 до 256 ГБ. Компания позиционирует устройство как игровое решение, поэтому снабдила его мощной системой жидкостного охлаждения.

Автономность также должна впечатлить — ёмкость аккумулятора устройства составляет 4600 мАч. При этом есть поддержка быстрой 66-ваттной зарядкой, которая восполняет батарею с 0 до 50% всего за 22 минуты.